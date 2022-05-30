تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بسوق العور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

كما ثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 3.50 جنيه.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1.25 إلى 2 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفاصولياء 50 قرشا لتتراوح بين 5.5 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 1.25 إلى 3.25 جنيه.

وتراوحت أسعار البامية بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.25 إلى 4.50 جنيه.

وتراجع سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

وانخفض سعر التفاح المصري 4 جنيهات ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وهبطت أسعار الجوافة 3 جنيهات لتتراوح بين 6 إلى 18 جنيها.

كما استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الخوخ البلدي العريشي 2.5 جنيه لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

استقرت أسعار البطيخ (4 – 6 كيلو) لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.