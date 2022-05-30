المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة: طريق سياحي مريح لكل نقطة من نقاط الرحلة

قال المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، إن العائلة المقدسة دخلت مصر من الشمال الشرقي للبلاد عند رفح ومرت بحوالي 5 نقاط، أولها منطقة «فرما» (شرق بورسعيد) بحوالي 20 كيلومترا؛ ثم بـ3 مناطق في الدلتا وهي «سخا» في كفر الشيخ و«سمنود» في الغربية و«تل بسطة» في الشرقية.

وأضاف الجندي في اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم" على فضائية "dmc" مساء اليوم الأحد، أن كل المناطق السالف ذكرها تم افتتاحها من قبل وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، ثم تم استكمال مسار رحلة العائلة المقدسة إلى شجرة مريم في المطرية بالقاهرة؛ وهذه المنطقة تم الانتهاء من تطويرها، ثم مصر القديمة عن مجمع الأديان.

وتابع أن العائلة المقدسة مرت بالمعادي وعبرت نهر النيل، ثم استكملت الرحلة إلى وادي النطرون والتي تضم 4 أديرة من الأكبر حول العالم والتي افتتحت أمس، ثم وصلت العائلة إلى محافظة المنيا عند جبل الطير وهذه المنطقة من المنتظر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم وصلت إلى أسيوط عند منطقة درنكة والمحرق.

وأكد أن عناصر التطوير لأي مقصد سياح تشمل طرق الوصول إلى الموقع من خلال طريق سياحي مؤمن ومريح ومزود بالعلامات الإرشادية والمرورية؛ مؤكدا أن هذا تم في كل المواقع، وعناصر المظهر الحضاري التي تعكس الروح الروحانية للمكان الأثري.