بلغاريا ترغب في نقل اللاجئين من الفنادق قبل موسم العطلات

قالت الحكومة البلغارية إنه سيتم نقل اللاجئين القادمين من أوكرانيا بسبب الحرب من الفنادق المطلة على البحر الأسود إلى مراكز استقبال قبل بدء موسم العطلات.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كالينا كونستانتينوفا في رسالة بالفيديو في وقت متأخر اليوم الاثنين ،"لم يعد من الممكن أن تتحمل بلغاريا استضافة المواطنين الأوكرانيين في فنادق على الشاطئ".

ومن المقرر البدء في عملية نقل اللاجئين في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت السلطات أن نحو 90 ألف شخص من أوكرانيا يقيمون في دولة بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي. ويبدأ الموسم السياحي في البحر الأسود في النصف الأول من يونيو المقبل.

يذكر أن بلغاريا تعد دولة عبور بالنسبة للاجئي الحرب القامين من أوكرانيا، والذين يكملون رحلتهم إلى وسط أوروبا.

وفر أكثر من 6.5 مليون شخص من أوكرانيا هربا من الحرب التي تشنها روسيا عليها، حسبما أظهرت أرقام نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاسبوع الماضي.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح 8 ملايين شخص داخل أوكرانيا.

يذكر أن عدد سكان أوكرانيا قبل الحرب كان يبلغ 44 مليون نسمة.