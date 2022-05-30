 عمرو أديب: أغلب المصريين يقفون مع الأهلي أمام الوداد.. والأحمر قادر بـ«القاضية ممكن» - بوابة الشروق
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عمرو أديب: أغلب المصريين يقفون مع الأهلي أمام الوداد.. والأحمر قادر بـ«القاضية ممكن»

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 5:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 5:02 ص

عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن تضامنه مع النادي الأهلي الذي يخوض موقعة مرتقبة اليوم الاثنين، أمام نادي الوداد المغربي ف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن أغلب المصريين يقفون خلف الأهلي في هذه الموقعة، مؤكّدًا أن المارد الأحمر اعتاد أن يحقق التفوق في البطولة الإفريقية.

وأضاف أن لاعبي الأهلي عليهم عدم التفكير في ملعب المباراة والحضور الجماهيري الكبير من قبل مشجعي نادي الوداد، مؤكّدًا أن كرة القدم لم تعد كما كان الأمر مسبقًا وأن ملعب المباراة وحضور جمهور فريق ما لم يعد عامل الحسم.

وأشار إلى أن الأهلي لديه تاريخ كبير بما يمكنه من التتويج باللقب، متابعًا: «الأهلي قادر على الفوز بالقاضية ممكن، وروح الفانلة الحوراء يمكن أن تسيطر على المباراة».

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