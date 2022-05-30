تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع استمرار المشاورات بشأن حظر النفط الروسي

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، في وقت ينتظر فيه التجار مسار المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لحل الخلاف بشأن حظر النفط الروسي، والذي تعارضه المجر.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية وسط تداول ضعيف، بعدما أخفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، في الاتفاق على حزمة منقحة من العقوبات ذات الصلة بغزو موسكو لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تتواصل خلال اليوم والأيام التالية المحادثات، التي تدفع باتجاه فرض حظر على النفط الروسي المنقول بحرا بحلول مطلع العام المقبل.

وعلقت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حظر النفط سيعيد المخاطر لصناعة الطاقة الأوروبية بعد فترة من الهدوء النسبي للغاز.

وأضافت أنه يبدو أن السوق تجاوز أسوأ المخاوف بشأن الإمدادات الروسية في الوقت الراهن، بعد امتثال غالبية المشترين لطلب موسكو لتلقي مدفوعات الوقود وفقا لآلية جديدة.

وتراجعت عقود يونيو، التي ينتهي أجلها اليوم الاثنين، بنسبة 1% إلى 86 يورو لكل ميجاوات/الساعة عند الساعة التاسعة و28 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام. كما تراجعت عقود يوليو بنسبة 8ر0%