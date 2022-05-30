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تقرير: الصين تسهل الإجراءات عبر الحدود للشركات

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:16 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:16 م

أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية عن تدابير لمساعدة الشركات التي لها أعمال تجارية في الخارج، وفقا للتليفزيون الرسمي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الإجراءات التيسيرية سوف تضمن بقاء سلسلة التوريد للصناعات مستقرة وسلسة.

وسوف تسهل السلطات تطبيق وثائق السفر للشركات التي ترسل موظفين إلى مشروعات مهمة في الخارج.

كما تسمح لسفن الحاويات بالاتصال بميناء مختلف عن الموانئ المقررة في حالات الطوارئ.

وسوف تعزز السلطات الصينية كفاءة الحدود بالنسبة لسفن الحاويات الدولية القادمة والمغادرة، وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ بأثر فوري.

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