استئناف جلسات المدارس الحقلية للنخيل بمركز الداخلة في الوادي الجديد

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أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، على استمرار تنفيذ فعاليات المدارس الحقلية على مستوى القرى بالمراكز الإدارية الخمس على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ومعهد بحوث وقاية النباتات ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال المرسي، إنه تم عقد جلسة للمدرسة الحقلية للنخيل بقرية الجديدة بحضور عدد من المزارعين والدكتور محمد عبدالمنعم، والدكتور خضر محمود مسؤولين التدريب بالمدارس الحقلية في الداخلة.

وتم مناقشة عمية وطرق التقويس لعراجين بلح النخيل خلال الفترة الحالية، وأثره على المحصول ومكافحة دودة البلح الصغرى وأكاروس الغبيرة.

وشملت جلسة المدرسة الحقلية إجراء تحليل بيئي من خلاله تم فحص النخيل وتم تبادل الأفكار في التقويس وكيفية إجراءه قديماً وحديثاً وتم مناقشة المميزات والعيوب وتم الاتفاق والعمل بالتقويس العلمي الحديث لمميزاته وفوائده في انتاج محصول ذو جودة عالية وقيمة اقتصادية عالية.

وأشار المرسى، إلى أن جلسات المدارس الحقلية بمركز الداخلة شملت مناطق موط والجديدة والراشدة والقصر.