المرصد السوري: مقتل 2 وإصابة 3 في استهداف مسيرة تركية لسيارة بالحسكة

ارتفع عدد الخسائر البشرية إلى قتيلان إحداهما سيدة، و3 جرحى، لم يتمكن المرصد السوري من تحديد هويتهم، باستهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة في منطقة سيكركا شرقي القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة ضمن مناطق نفوذ «قسد».

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة عند منطقة سيكركا شرقي القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، ووفقا للمصادر، فقد أصيبت فتاة ورجل كحصيلة أولية، كانا يستقلان السيارة بجروح خطيرة.

وفي 22 مايو، استهدفت طائرة مسيرة تركية، نقطة عسكرية تابعة لـ«قسد»، بالقرب من الطريق الدولي «M4» شرقي ناحية عين عيسى، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 11 مايو، مقتل شخص جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل طيران مسير تركي على طريق عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي.

وأشار المرصد السوري إلى أن طيران مسير تركي استهدف صباح الأربعاء، سيارة على طريق حلب – عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وبعده بدقائق جرى استهداف ثاني لمنزل في مدينة عين العرب.