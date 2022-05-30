ليبيا وتونس تتفقان على تذليل عقبات عبور الحدود

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بحث مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية نجاة شائف، مع سفير تونس في طرابلس الأسعد العجيلي، حل وتذليل كافة المختنقات والصعوبات التي تواجه الليبين أثناء عبورهم الحدود التونسية.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين، إن المباحثات بين الجانبين تناولت المسائل ذات الطابع القنصلي مثل موضوع تشابه الأسماء ومشاكل التأخير وانتظار المواطنين الليبيين لفترات طويلة في المعبر الحدودي.

من جهته، أعرب السفير التونسي عن كامل استعداده لحل المشاكل وتذليل الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات لهم، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين.