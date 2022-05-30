محافظ بورسعيد يتقدم جنازة الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري والعربي للشركات

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجنازة تشييع جثمان الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري والعربي للشركات، ابن محافظة بورسعيد، بحضور المهندس حسن صقر وزير الرياضة الأسبق، والدكتور عماد البناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من الرياضيين.

وقال المحافظ، إن الدكتور حسني غندر علم من أعلام الرياضة المصرية وصاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد.

تابع المحافظ: "أننا فقدنا رجلًا مخلصًا محبًا لوطنه وعمله، وكان رمزًا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وأحد الرجال الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية بمصر ومحافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدًا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في المجال الرياضي".

ودعا المحافظ، للدكتور حسني غندر أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد، قد نعى أمس ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات، مؤكدًا أنه نموذجًا ورمزًا مشرفًا لمحافظة بورسعيد.