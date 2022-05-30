الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لرد حازم على استفزازات بيونج يانج

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، إلى رد حازم على استفزازات بيونج يانج خلال زيارته إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.

وقال يون، لعشرات من الجنود والعاملين بالوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "أنا أقدر العمل الجاد الذي بذلتموه في نقل المكاتب والمقرات، حيث انتقل المكتب الرئاسي إلى مقر وزارة الدفاع التي ظلت تستخدمه حتى الآن"، مضيفا أن "الوضع الأمني يزداد خطورة يوما بعد يوم وبدون تفانيكم في الأمن القومي، لن يكون اقتصادنا وجميع أنشطتنا الاجتماعية قادرة على العمل كما ينبغي".

وكانت هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الكوري الجنوبي إلى المبنى المشترك بين الوزارة وهيئة الأركان، بعد نقل المكتب الرئاسي إلى ما كان سابقا مقرا لوزارة الدفاع، بعد توليه منصبه في 10 مايو.