إقامة مخيم ثاني لاجئين للأوكرانيين في براغ

بدأ رجال الإطفاء في براغ إقامة مخيم للاجئين من أوكرانيا، بسبب العدد الكبير للأشخاص الذين وصلوا العاصمة التشيكية منذ الغزو الروسي.

وقال ناطق اليوم الإثنين إن المأوى الطارئ في موقع تمتلكه خدمة البريد التي تديرها الحكومة في مقاطعة ماليشيتسي في المدينة سوف يسع لـ150 شخصا.



وإلى جانب الخيام المزودة بأسرّة تخييم، من المقرر إقامة منشآت صحية اجتماعية ومنطقة لعب للأطفال في المخيم. وقبل أسبوعين، أقيم أول مخيم لاجئين في مكان مفتوح في براغ، وهو يوفر حاليا مأوى مؤقتا لنحو 150 شخصا.



ودعا زدينيك هريب عمدة براغ مرارا إلى إعادة توزيع اللاجئين الأوكرانيين بشكل أفضل بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، وصل أكثر من 358 ألف أوكراني إلى جمهورية التشيك وحصلوا على تصاريح إقامة.



وهناك نحو 90 ألف شخص مسجل في براغ وحدها.