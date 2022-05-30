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شيرين عبد الوهاب تحسم جدل عودتها لحسام حبيب

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:13 ص

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسم الجدل الذي انتشر مؤخرا حول عودتها لطليقها حسام حبيب، قائلة: "أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول".

كما نفت شيرين كل ما يتردد عنها بشأن حملها وعودتها لحسام حبيب، مؤكدة أنه لا يوجد أي دافع لديها من طمس الحقائق.

وتابعت شيرين أنها لم تعرف كيف تخرج أسرارها ومشاكلها الشخصية للعامة، مشيرة أنها لم تخبر أحد عن مشاكلها الشخصية بالرغم من انتشارها المفاجئ.

وتستعد شيرين خلال الفترة الحالية استكمال ألبومها الغنائي الجديد، من خلال مجموعة من الأغاني المختلفة مع شعراء وملحنين على مستوى عالي.

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