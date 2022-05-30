أضحى مشهد تجول عمال الصحة المقنعين حاملين أدوات رش المبيدات، مظهرا عاديا في قرى الجنوب العراقي الذي اجتاحته على مدار شهر حمى القرم التي تقتل ضحاياها بعد حالة من النزيف الشديد والتقيؤ لحين وفاة الضحية؛ بينما لا تواجد لأي لقاح يقي من الحمى.

ونقلت فرانس برس، عن منظمة الصحة العالمية بلوغ حالات حمى القرم جنوبي العراق 111 مصابا بينهم 19 وفيات.

ويقول حيدر حنتوش، مسؤول محافظة ذي قار التي شهدت معظم حالات الوفاة، إن موجة الإصابات غير معتادة بالعراق منذ ظهور المرض نهاية السبعينيات؛ إذ لم تتجاوز حصيلة الوفيات بالسنين الماضية أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن ذي قار وحدها شهدت 43 إصابة و8 وفيات بالموجة الأخيرة.

وبحسب منظمة الصحة، تنتقل حمى القرم من المواشي للبشر المخالطين بها إما عبر القرادة المتغذية على الدم، أو عبر ملامسة البشر لدماء المواشي أثناء عمليات الذبح.

ويعزي أحمد زعيتن، مسؤول المنظمة بجنوب العراق، تزايد الحالات للتقصير في حملات رش المبيدات خلال فترة جائحة كورونا، كما أن التغير المناخي حسب قوله ساهم في مضاعفة تكاثر القرادة وبالتالي تزايد موجة الإصابات بالمرض.

ويقول أزهر الأسدي، طبيب من محافظة ذي قار، إنه يتوقع تفجر عدد الإصابات بعيد الأضحى القادم لتزايد ملامسة البشر لدماء الحيوانات المذبوحة بين الأضاحي.

ويضيف الأسدي، أن أغلب الإصابات وقعت بين الشباب في العقد الثالث من العمر بينما تتنوع بعض الإصابات بين مختلف الفئات العمرية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن احتمالية الوفاة بعد إصابة حمى القرم تبلغ في المتوسط 25%.

ولتجنب تزايد الإصابات بين الجزارين وبين مستهلكي اللحوم، شددت السلطات العراقية الرقابة على مسالخ الجنوب العراقي؛ ما أدى لانخفاض نشاطات إنتاج اللحوم اليومية للنصف، وفقا لفارس منصور، مدير قطاع الطب البيطري بالنجف، وما أكده حامد محسن أحد الجزارين العاملين بالنجف.

وحظرت بعض القرى العراقية، حركة المواشي ومنعت دخول مواشي من قرى مجاورة تجنبا لتفشي العدوي.