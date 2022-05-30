نائب الأمين العام لحلف الأطلسي: لنا حق الانتشار في شرق أوروبا

ذكر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ميرتشا جيوانا، اليوم الإثنين، أن الناتو له حق الانتشار في شرق أوروبا، مؤكدا أن الحلف لم يعد ملزما بالتزامات سابقة بشأن التراجع عن نشر قواته.

وقال جيوانا، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن "موسكو نفسها أفرغت أي محتوى من قوانين تأسيس حلف الناتو وروسيا بعد مهاجمة أوكرانيا ووقف الحوار مع الحلف".

وبموجب القانون التأسيسي لعام 1997 الذي يهدف لاعادة العلاقات بين روسيا والحلف، اتفق الجانبان على العمل لمنع أي تهديد محتمل لتراكم القوات التقليدية في المناطق المتفق عليها في أوروبا وتشمل أوروبا الوسطى والشرقية.

وأضاف نائب الأمين العام لحلف ناتو، خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس، أن "روسيا اتخذت قرارات وقدمت التزامات بعدم الاعتداء على الجيران وهو ما يفعلونه بالإضافة إلى إجراء مشاورات منتظمة مع الناتو وهو ما لم يفعلوه".

وتابع قائلا: "لذا أعتقد أن هذا العمل التأسيسي في الواقع لا يعمل بشكل أساسي بسبب روسيا"، مؤكدا أن روسيا ابتعدت فعليا عن شروط اتفاقية 1997.

وأردف جيوانا "الآن ليس لدينا قيود على اتخاذ موقف قوي في الجناح الشرقي ولضمان حماية كل بوصة مربعة من أراضي الناتو بموجب المادة 5 وحلفائنا"، متوقعا وجودا قويا ومرنا ومستداما دون توضيح عن أي نشر محتمل.

يذكر أن المادة 5 من الناتو هي تلك التي تشير إلى الدفاع الجماعي وتشير أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم عليهم جميعا.