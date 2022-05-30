وصول الرئيس البولندي إلى قصر الاتحادية

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وصل الرئيس البولندي آندريه دودا، إلى قصر الاتحادية، اليوم الاثنين، إذ يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصطف حرس الشرف، في استقبال الرئيس الضيف، كما عزفت الموسيقى العسكرية.