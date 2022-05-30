تقرير: المرأة لا تزال غائبة عن المناصب العليا في الشركات الإيطالية

أظهر تقرير لهيئة الرقابة على الأسواق المالية في إيطاليا "كونسوب" اليوم الاثنين إن الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة لا يزال بها عدد قليل للغاية من النساء كرئيسات للشركات، بالمقارنة مع التمثيل المتزايد للنساء في مجالس إدارات الشركات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة قولها في تقرير حول إدارة الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة إن عدد النساء في منصب الرئيس التنفيذي أو الرئيس لا يزال محدودا، وهو ما يظهر تغييرا بسيطا مقارنة بالأعوام الأخيرة، على الرغم من أن عدد النساء اللاتي يشغلن مقاعد بمجالس الإدارات وصل إلى رقم قياسي مرتفع.

وبلغت نسبة الشركات التي تترأسها سيدات 2.4% فقط من الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة بنهاية عام 2021، وفقا للتقرير، على الرغم من أن هذه النسبة تشكل تحسنا كبيرا مقارنة بنسبة 5ر0% قبل 10 أعوام.