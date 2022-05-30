رئيس جامعة المنيا يتفقد حصاد ودرس القمح بمركز البحوث الزراعية في شوشة

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الأحد، أعمال الحصاد ودرس القمح وتعبئته بقطاع زراعات القمح بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة على مساحة 55 فدان، استعداداً لتوريدها للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين فرع بهنسا طبقاً للضوابط التي أقرتها وزارة التموين.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمود عبد الهادي مدير مركز البحوث والتجارب الزراعية، وجميع المشرفين والقائمين على أعمال موسم حصاد القمح بالمركز.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي بان محصول هذا العام يبشر بالخير وذو جودة عالية، مشيراً أن الجامعة قدمت كامل الدعم والمقومات اللازمة للمركز لنجاحه من بنية تحتية وما يتعلق بها من مصادر مياه، وطرق وشبكات وكهرباء، ومضاعفة الجهود المبذولة وحجم الأعمال لزيادة المساحات المنزرعة بالقمح، تحقيقاً لطفرة زراعية بالمركز؛ والمستهدف من الإنتاج لهذا المحصول الاستراتيجي.

وشملت الزيارة التفقدية تفقد سيادته لمزارع الزيتون المقامة على مساحة 58 فدان، وبشائر النخيل المنزرعة على مساحة 120 فدان، وزراعات التين الشوكي والعرق سوس، بالإضافة لتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني التي تحتوي على قطعان الأغنام والماعز والتي تضم سلالات عالية الإنتاجية من فصائل العساف والرحماني من الأغنام، والدمشقي بالماعز.

ويستعد مركز التجارب والبحوث الزراعية للزراعات الصيفية لمحاصيل الذرة الصفراء، والذرة الرفيعة والشامية، والسمسم، وفول الصويا، والحشيشة السوداني.