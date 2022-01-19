رئيس أوكرانيا السابق بوروشينكو يتجه إلى هولندا بعد محاولتين فاشلتين لمغادرة البلاد

تمكن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو من الخروج من أوكرانيا اليوم الاثنين، في محاولته الثالثة لحضور مؤتمر سياسي في هولندا.

وفشل بوروشينكو في محاولتيه السابقتين يومي الجمعة والسبت للخروج من أوكرانيا، على الرغم من حصوله على إعفاء من قاعدة بقاء معظم الرجال في سن الخدمة العسكرية في البلاد، وذلك بسبب مشكلات في وثائقه.

إلا أنه تم السماح له بعبور الحدود اليوم الاثنين وهو في طريقه الآن لحضور اجتماع لحزب الشعب الأوروبي في روتردام للاستماع إلى جلسة إحاطة بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقا لبيان على صفحته على موقع فيسبوك. وأفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية بأن بوروشينكو وصل حتى الآن إلى بولندا.

وتولى بوروشينكو 56 عاما منصب الرئاسة في أوكرانيا بين عامي 2014 و2019. وهو الآن زعيم المعارضة إلا أنه واجه مشكلات كبيرة منذ مغادرة المنصب، حيث وجهت إليه اتهامات بالخيانة بزعم إبرام صفقات تجارية أثناء وجوده في المنصب مع انفصاليين أوكرانيين مدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا.