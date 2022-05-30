قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن العام الما ضي اختُتم بمعدل صادرات وصل إلى 32.3 مليار دولار، وهو أعلى معدل بلغته مصر في تاريخ التجارة الداخلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ الربع الأول من هذا العام (أول ثلاثة أشهر) شهدت تحقيق معدلات نمو تجاوزت 22%، مؤكدة التواصل المستمر مع المجالس التصديرية.

وتابعت: «نحن لا نتشارك فقط في وضع خطة التصدير لكن أيضًا في مواجهة أي تحديات تواجه هذه المجالس لتعمل الوزارة على حلها فورًا».

وأشارت إلى العمل على زيادة الفرصة التصديرية لا سيّما في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكّدة أن الدولة تتطلع لفرص تصديرية في دول كانت تعتمد على احتياجاتها في روسيا وأوكرانيا، بحيث تكون فرصة سوق واعدة للمنتجات المصرية.

ونوهت بأن الأرض سيتم منحها للمستثمرين بسعر ترفيقها دون الحصول على رسوم أخرى.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن الهاشمية، وذلك بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مدبولي، إنّ توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن هذا الهدف هو الذي كان حاضرًا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينات القرن الماضي، حيث نصت المادة ٢ فقرة أ من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة.