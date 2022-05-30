أكد المالي أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبو الأحمر يسعون نحو وضع بصمتهما في تاريخ كرة القدم، من بوابة التتويج بدوري أبطال إفريقيا، للعام الثالث تواليا.

ويبحث الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عن التتويج باللقب للموسم الثالث تواليا والحادي عشر في تاريخ الأحمر الزاخر، عندما يلتقي الوداد المغربي الطامح لانتزاع الكأس الثالث له في ظل وجود عاملي الأرض والجمهور، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وقال ديانج في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: «المشاعر مرتفعة للغاية، لأننا سنلعب ثالث نهائي لنا على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، لقد لعبنا عدة نهائيات من قبل، ولدينا نهائي آخر متبقي، لذلك نركز لأننا نعرف بأن المباراة لن تكون سهلة، ولكن نتمنى كتابة فصل خاص بنا في التاريخ»

وأضاف: «في كرة القدم لا يوجد مباريات سهلة أو صعبة، في كرة القدم المباريات يتم حسمها بتفاصيل صغيرة، نحن نادي عظيم وبكل تأكيد لدينا نقاط ضعف، ولكننا نأخذ كل مباراة بجدية، وأنظر إلينا، نحن الآن في نهائي دوري الأبطال»

وواصل: «بكل تأكيد الجماهير ستدعمنا في النهائي، مثلما تفعل دائمًا نهارًا وليلًا، الجماهير تدعمنا دائمًا لا يهم أين نحن، وسنحاول أن نفعل أقصى ما يمكننا فعله، حتى نجعلهم سعداء بالفوز باللقب»

وأتم: «أفضل لحظة بالنسبة لي ستكون وضع بصمتي في التاريخ وأتمنى أن أفعل ذلك ونفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، لأنه سيكون أمرًا مجنونًا».