فيريرا يلجأ لحيلة كارتيرون للتغلب على الغيابات

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يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إجراء بعض التعديلات على فريقه الفترة المقبلة.

ويفقد الزمالك بصفة رسمية جهود محمود علاء مدافع الفريق خلال المباراة القادمة للإيقاف بسبب الحصول على الانذار الثالث.

ويتجه فيريرا لفكرة الاستعانة بمحمد عبدالشافي في مركز قلب الدفاع - الذي سبق أن لعب فيه مع المدرب السابق الفرنسي باتريس كارتيرون بشكل مؤقت في بطولة كأس رابطة الأندية.

ويأتي ذلك بعدما اعتمد فيريرا بشكل أساسي الفترة الأخيرة على الثلاثي محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني في خطى اللعب التي تشمل ثلاثي في الخط الخلفي ، بينما يأتي غياب علاء ليخلق أزمة بسبب عدم وجود بديل