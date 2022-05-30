محلل سياسي أردني: أتوقع انضمام عربي لبرنامج الشراكة «المصرية الأردنية الإماراتية»

قال الدكتور زيد النواسة الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن اللقاء الذي تم بالعاصمة الإماراتية بحضور «أردني-مصري-إماراتي»؛ هو تتويج للقاء القادة العرب الثلاثة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف النواسة، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأحد، أن الشراكة «المصرية-الأردنية-الإماراتية» تعد مبادرة تاريخية تتعامل مع التحديدات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي فرضتها الحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاسها على ملفات أساسية من أبرزها الأمن الغذائي.

وتابع أن هناك شراكة اجتماعية تكاملية تؤسس لتنمية اقتصادية متنامية، وتستفيد من المزايا النسبية التي تمثلها كل دولة من هذه الدول الثلاث، متوقعا انضمام دول أخرى لهذه الشراكة العربية.

وتوقع مستقبلا أن تنضم دول الخليج والعراق لهذه المبادرة، مبرهنا على ذلك بلقاء ثلاثي بين مصر والعراق والأردن من قبل؛ لقطع أشواط مهمة في التعاون الاقتصادي فضلا عن التطابق في الموقف السياسي.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني – الإماراتي – المصري للتَّكامل الصناعي في أبو ظبي، إلى جانب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدد من كبار المسئولين الإماراتيين.

ووقعت مصر والإمارات والأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرّئاسة في دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.