انطلاق الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف

انطلقت الجولة الثامنة من محادثات السلام السورية في جنيف اليوم الاثنين، حيث أدرجت موضوعات الإصلاح الدستوري وحساب جرائم حقوق الإنسان على جدول الأعمال، مع عودة أعضاء الحكومة السورية والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بقائمة محددة من الموضوعات المتوقع بحثها خلال الأسبوع.



وسيقود هذه الجولة الثامنة من المحادثات، التي لم تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر، جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا. والهدف طويل الأجل من هذه الجولة هو وضع حجر الأساس لتحقيق السلام في النهاية في سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد من الزمان.



وقال بيدرسون إن الجانبين اتفقا على أن تشمل الموضوعات التي ستناقشها بحلول يوم الجمعة المقبل، تقوية مؤسسات الدولة ودور الدستور ودستورية العقوبات. وسيتم أيضا بحث أفضل طريقة للتعامل مع أي تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.



يشار إلى أن ممثلي الأمم المتحدة تحدثوا عن العديد من هذه الادعاءات خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.



واندلعت الحرب الأهلية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تفجرت في عام 2011، لكنها سرعان ما تحولت إلى قتال شمل البلاد بأكملها تقريبا وشارك فيه فصائل متعددة.



وسيطرت الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الدعم الروسي لها.