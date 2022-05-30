جمعية تجارة الكتب الألمانية تبدي قلقها حيال محاكمة مؤلفة زيمبابوية في بلادها

أعربت جمعية تجارة الكتب الألمانية عن قلقها بسبب محاكمة الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية تسيتسي دانجاريمبجا، الفائزة بجائزة السلام الممنوحة من الجمعية والتي تُحَاكَم في بلادها.

يذكر أن من الممكن صدور حكم بالسجن لعدة سنوات على دانجاريمبجا/62 عاما/ في حال أدانتها محكمة مكافحة الفساد.

قالت رئيسة الجمعية ورئيسة مجلس مؤسسة جائزة السلام، كارين شميت-فريدريشس، في بيان صادر اليوم الاثنين إن " تسيتسي دانجاريمبجا صوت مهم وكبير لأفريقيا".

وأضافت شميت-فريدريشس أن من المثير للغضب أن تُقَدَّم المؤلفة التي أظهرت في أعمالها صراعات اجتماعية وأخلاقية، إلى المحاكمة من جديد في بلادها بسبب دورها المجتمعي " وتطالب الجمعية بمحاكمة متوافقة للدستور وعادلة وتؤكد تضامنها الكامل مع تسيتسي دانجاريمبجا".

يذكر أن المحكمة التي ستحاكم المؤلفة تخضع مباشرة للرئيس الزيمبابوي إيمرسون مينانجاوا.

كانت دانجاريمبجا احتجت في يوليو 2020 على إصلاح المؤسسات في زيمبابوي، وتم إلقاء القبض عليها ثم الإفراج عنها تحت التحفظ بعد ذلك بوقت قصير، وذلك قبل أن يتم رفع دعوى قضائية ضدها في سبتمبر من نفس العام.

وتواجه دانجاريمبجا اتهاما بأنها شاركت في التجمع المحتج بغرض التحريض علانية على ممارسة العنف وخرق السلم والتعصب، فضلا عن مخالفته بالمشاركة في هذا الاحتجاج للتعليمات السارية الخاصة بمكافحة كوفيد-19.

يذكر أن وضع حقوق الإنسان في زيمبابوي لم يتحسن حتى بعد الإطاحة بالرئيس الراحل روبرت موجابي ،الذي تولى رئاسة البلاد على مدار فترة طويلة.

كان المجلس الأوروبي أصدر بيانا في فبراير الماضي انتقد فيه ترهيب المعارضة السياسية وأصوات أخرى منتقدة للحكومة في زيمبابوي.