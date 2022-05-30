حزب سلطة الشعب الحاكم الكوري يعتزم إرسال وفد إلى أوكرانيا الشهر المقبل

أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم الكوري الجنوبي عزمه إرسال وفد إلى أوكرانيا الشهر المقبل، للتعبير عن دعمه وتضامنه معها وسط حربها الجارية مع روسيا.

وقال مسؤولون بالحزب في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن رئيس حزب سلطة الشعب "لي جون-سوك" وبعض نواب الحزب من المنتظر أن يسافروا إلى أوكرانيا في أوائل يونيو كجزء من "الوفد الخاص للحرية والسلام والتضامن بين كوريا وأوكرانيا"، ولم يتم تحديد الموعد الدقيق للزيارة.

وأضاف البيان أن الكوريين الجنوبيين يشعرون بالأسف إزاء الوضع في أوكرانيا ويأملون في السلام في وقت مبكر، مضيفًا أن الحزب سينقل هذه الرسالة إلى الشعب الأوكراني، وأنه سيكون أول حزب سياسي من آسيا يرسل وفدا إلى كييف.