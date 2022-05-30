ألمانيا تبدي استعدادها لتسهيل استضافة معارضين وصحفيين روس

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستمنح تأشيرات دخول طويلة الأمد لمعارضين وصحفيين روس مهددين بالقمع.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية خلال مؤتمر صحفي إنه يمكن للأشخاص الذين يعتبرون "معرضين للخطر" في مواجهة القمع في روسيا مثل "المدافعين عن حقوق الإنسان" أو علماء أو صحفيين، أن يستفيدوا وعائلاتهم من تأشيرات طويلة الأمد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وتصل مدة هذه التأشيرات إلى أكثر من 90 يوماً.



وبحسب السلطات يمكن أن يستفيد أيضاً "العاملون في منظمات أجنبية تصنف عميلة" في روسيا، و"ممثلون عن المعارضة الديمقراطية"، أو "ممثلون عن المجتمع المدني" من هذه التأشيرات، وذلك من دون تحديد عدد هؤلاء.



ويتعين على المستفيدين، بحسب المتحدث باسم السلطات، إثبات تعرّضهم للتهديد المباشر بشكل "موثوق".



واستقبلت برلين، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، معارضين لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصاً أليكسي نافالني الذي خضع للعلاج في ألمانيا عام 2020 بعد تعرّضه لمحاولة تسميم تتهم الاستخبارات الروسية بالوقوف خلفها.