وزير التعليم العالي: اهتمام كبير بمشروعات التعليم في الصعيد وسيناء

أكد خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطوير عدد من المستشفيات الجامعية، مثل المنصورة والقاهرة وأسوان، مشيرا إلى وجود مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان)، والمركز القومى للبحوث، عن العام المالى 2022-2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال: "أضفنا 4 جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة، وهناك 5 فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار إلى أن الامتحانات الجامعية تتم بشكل راقي وشفاف، لافتا إلى أن الوزارة طورت مراكز الامتحانات، والطالب لا يجري امتحانات في خيمة الآن.

وعرض على لجنة الخطة والموازنة المشروعات التي تتم داخل الجامعات، وقال: "تمت إضافة كليات جديدة، وتخصصات مختلفة، وكليات ذكاء اصطناعي، ونطور كليات حالية".

كما شدد على الاهتمام بالصعيد، وتابع: "نهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات الصعيد، وغيره، ولا يوجد تركيز على إقليم دون آخر، ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء".

وأكد التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم إنجاز 80% منها، وقال إن التنسيق يتم وفق فقه الأولويات، بما يحقق المصلحة العليا للدولة.