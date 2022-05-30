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ميدو: الهجوم على محمد صلاح «جنون»

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 6:46 ص

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، إن الهجوم على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بمثابة الأمر الجنوني، مشددا على أنه النموذج المصري المشرف الوحيد بين اللاعبين المحترفين في الوقت الحالي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «الهجوم على محمد صلاح، بتوجيه له هتافات معادية، جنون، الشماتة من صلاح غير منطقية، انظر إلى ما قدمه في مسيرته الاحترافية وتاريخه المميز».

وختم حديثه قائلا: «أؤكد أن صلاح مع احترامي لكل المحترفين في الوقت الحالي، هو الأفضل بالنسبة للنماذج المشرفة لمصر خلال الفترة الحالية».

يُذكر أن محمد صلاح تعرض للهجوم من بعض الجماهير المصرية، بعد خسارة فريق ليفربول الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف.


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