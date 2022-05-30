المدعي العام الأوكراني: تسجيل 21 ألفا و465 جريمة منذ بدء الهجمات العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الاثنين، تسجيل نحو 21 ألفا و465 جريمة من قبل ضباط إنفاذ القانون منذ بدء الهجمات العسكرية الروسية على البلاد.

ووفقا لتقرير المكتب الإعلامي التابع للمدعي العام بحسب وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، فإن "جرائم الحرب التي تم ​​تسجيل تقدر بنحو 14 ألفا و 594 جريمة من بينها 14 ألفا و 116 جريمة بشأن انتهاك القوانين وأعراف الحرب و58 للتخطيط والتحضير لشن حرب عدوانية و16 للدعاية للحرب و404 لجرائم أخرى".

ولفت التقرير إلى أن ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيين سجلوا أيضا 6 الآف و871 جريمة ضد الأمن القومي منها 4 الآف و708 جرائم حول التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمتها فيما تم تسجيل 989 جريمة خيانة و863 للتعاون و34 لمساعدة الدولة المعتدية و62 للتخريب 215 جريمة أخرى.

وحث مكتب المدعي العام المواطنين الأوكرانيين على تسجيل ذلك وإرسال الأدلة عبر الموقع الرسمي لجرائم الحرب إذا شهدوا جرائم أخرى من قبل روسيا.