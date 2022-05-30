جامعة طنطا تحصد المركز الأول بدوري المعلومات والشعر العامي بمسابقة إبداع 10

فاز طلاب جامعة طنطا بالمركز الأول في دوري المعلومات وفي الشعر العامي، وبجائزتي لجنة التحكيم الخاصة، وأحسن تصميم على مستوى الجامعات في مسابقة إبداع 10 بوزارة الشباب.

وكرم الطلاب في حفل ختام المهرجان والذي أقيم أمس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث.

وهنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى أن دعم ورعاية الطلاب الموهوبين في كافة المجالات العلمية والأدبية والفنية والرياضية يحظى بالأولوية لدورها في بناء الشخصية ودعم الابتكار والإبداع والمساهمة في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب فضلا عن تعزيز روح التنافسية لديهم.

وتم خلال الاحتفالية تكريم فريق دوري المعلومات، ويضم إسلام مصطفى النويهي، إسراء محمد عبد الغني، محمد شادي محمد يحيى، وعد ثروت السيد، محمد إبراهيم الجندي، محمد سامي، وتكريم الطالبة هاجر فايد الفائزة بالمركز الأول في الشعر العامي، وتكريم فريق الفنون الشعبية وعددهم 25 طالبا وطالبة لفوزهم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفوز الفريق بأفضل موسيقى تصويرية للفنان عبد الله رجال، كما حصدت الجامعة أيضا جائزة أحسن تصميم بامفلت لفريق مسرح الجامعة.