أسعار النفط تتجاوز مستوى 120 دولارًا للبرميل مع شح الوقود المكرر

تجاوزت أسعار النفط مستوى 120 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، مع شح الوقود المكرر في الأسواق، ووسط قلق ناجم عن خوف المتعاملين من حظر أوروبا لإمدادات الخام الروسية، ما دفع الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين.

وسجل خام "برنت"، المعيار الدولي، أعلى مستوى في شهرين عند 120.50 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، مرتفعا بنسبة 1%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار مماثل إلى أكثر من 116 دولارا للبرميل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعززت فيه أسعار الوقود المكرر مثل الديزل والبنزين بسبب نقص الإمدادات في مراكز التسليم الرئيسية، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".

وأدى انخفاض صادرات الديزل من روسيا، التي تحاول العديد من الشركات الغربية التخلي عن منتجاتها أو تقلص الاعتماد عليها في أعقاب الحرب في أوكرانيا، إلى اضطراب الأسواق بدرجة أكبر من النفط الخام.

يتم تداول عقد زيت الغاز في أوروبا، الذي يعكس أوضاع أسواق الديزل ونواتج التقطير الأخرى، بالقرب من مستويات قياسية عند 1200 دولار للطن.

وتعني أسعار المنتجات المرتفعة أن سائقي السيارات في العديد من البلدان يدفعون أسعارا قياسية للديزل والبنزين حتى مع بقاء النفط الخام أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار للبرميل، والذي سجله في عام 2008.