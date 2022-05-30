ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في اليونان

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) خلال نيسان/أبريل الماضي للشهر العاشر على التوالي.
وارتفعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر48% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر46% سنويا خلال الشهر السابق. وترتفع أسعار الجملة في اليونان منذ آذار/مارس 2021.
في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة في السوق المحلية بنسبة 1ر48% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت الأسعار في السوق الخارجية بنسبة 9ر50%.
وكانت مجموعة الطاقة الأعلى ارتفاعا حيث زادت أسعارها خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر90% سنويا، في حين زادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 7ر15% والسلع الرأسمالية بنسبة 8ر10%.
وزادت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1ر3% والسلع الغير المعمرة بنسبة 8ر4%.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1ر3% والسلع غير المعمرة بنسبة 8ر4%.