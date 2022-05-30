رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية في نيودلهي يحتفلون بيوم إفريقيا

احتفل رؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية في نيودلهي ووزارة الخارجية الهندية بيوم إفريقيا، بالعاصمة الهندية نيودلهي.

ويعد "يوم إفريقيا" هو احتفال سنوي للاحتفاء بتأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية" في عام 1963، وهي بمثابة فرصة للتعبير عن التقدير للتراث المتنوع والإمكانات الاقتصادية في قارة أفريقيا.

حضر الفعالية عدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية الأفارقة وأعضاء السلك الدبلوماسي في نيودلهي ومراكز الفكر وكبار المسؤولين في حكومة الهند. وخلال كلمته الرئيسية، التي ألقاها بهذه المناسبة، سلط وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية راجكومار رانجان سينج الضوء على العلاقات متعددة الأوجه مع الدول الأفريقية.

وتعززت شراكة الهند التقليدية والتاريخية مع إفريقيا بشكل أكبر من خلال تكثيف المشاركات السياسية وتوسيع نطاق التواجد الدبلوماسي للهند من خلال افتتاح 18 بعثة دبلوماسية هندية جديدة في إفريقيا.

وكانت "المبادئ التوجيهية العشرة" التي وضعها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن تواصل الهند مع إفريقيا، بمثابة الأساس لإرساء علاقات هندية متعددة الأبعاد مع قارة إفريقيا في ظل عالم متغير.

كما لعبت القروض الميسرة والمنح وبرامج بناء وتنمية القدرات المقدمة من جانب الهند دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا.

وتم حتى الآن تقديم خطوط ائتمان بقيمة 12.26 مليار دولار أمريكي إلى الدول الأفريقية. وفي إطار هذه الاعتمادات المالية من خطوط الائتمان، تم الانتهاء من 193 مشروعاً ويجري حالياً تنفيذ 66 مشروعاً، بينما لا يزال هناك 88 مشروعاً آخراً في مرحلة ما قبل التنفيذ في قطاعات مختلفة مثل: مياه الشرب وميكنة الزراعة والري وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبناء محطات الطاقة والمنسوجات ومجمعات التكنولوجيا والبنية التحتية للسكك الحديدية وغير ذلك من القطاعات الأخرى.

واستفاد أكثر من 32 ألف شاب من أفريقيا من المنح الدراسية المقدمة في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (آيتك) وغيره من برامج المنح الدراسية الأخرى.

وقامت الهند بإنشاء 7 مراكز لتكنولوجيا المعلومات في مصر وغانا وليسوتو والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية بين الشباب في أفريقيا، بحسب بيان لسفارة الهند بالقاهرة.

وعلى الصعيد التجاري والاقتصادي، تعد الهند رابع أكبر شريك لإفريقيا، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 69.7 مليار دولار أمريكي خلال 2018-2019، وتعد الهند هي خامس أكبر مستثمر في إفريقيا باستثمارات مجمعة بلغت 70.7 مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل: النفط والغاز والتعدين والبنوك، والأدوية، والمنسوجات، والسيارات والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وخلال فترة انتشار جائحة كورونا، قدمت حكومة الهند 150 طناً من المساعدات الطبية لأكثر من 25 دولة أفريقية.وفي إطار مبادرة "لقاح مايتري"، التي أطلقتها حكومة الهند، قدمت الهند 37.59 مليون جرعة (1.05 مليون جرعة في إطار المنح، و 10.2 مليون جرعة بصورة تجارية، و 26.38 مليون جرعة في إطار مبادرة كوفاكس التابعة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين) إلى 42 دولة أفريقية.