حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة.



فيما شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة لإزالة ٢ تعدٍ على أراضي زراعية بأبيس العاشرة عبارة عن أسوار علي قطعه أرض بمساحة 400 م2، بارتفاع ٣ أمتار وكذا إزالة أسوار مبانٍ بالطوب الأبيض علي قطعه أرض بمساحة 400 م2 بارتفاع ٣م، حيث تم هدم الأسوار والحوائط حتى سطح الأرض، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشهد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢ عبارة عن إزالة كشك مبني من الطوب بدون ترخيص بسعة المنفعة العامة، وذلك بتقاطع شارع النيل مع طريق المحمودية، وكذا تنفيذ القرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بإزاله هيكل جمالون معدني بدون ترخيص بشارع رضوان من مسجد سلطان، فضلًا عن تنفيذ قرار رقم ٢٤ لسنه ٢٠٣٢، بإزالة التعدي على بدروم بلوك رقم ٤ بمساكن البترول نهاية شارع القفال بالورديان.



وأوقف حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، أعمال تشطيب وإزالة حوائط داخل محل بشارع ٣٠ عرامة العصافرة قبلي، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، وكذا إزالة فورية لشدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب بشارع متفرع من صديقات الكتاب المقدس العصافرة بحري.



ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة تمكنت من إيقاف أعمال بناء أسوار وبوابة بالدور الأرضي ش ١٦ عزبة الشامي، وتم إزالة الأسوار حتى سطح الأرض، وكذا إزالة الدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة المهاجرين، والتحفظ على كمية من الاخشاب.



وواصل حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملاته لإزالة اعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة حوائط من الطوب الأبيض وأعمدة وأسوار على مساحة نحو ١٥٠م2 منطقة التفتيش البحري بعد مسجد بركات.



وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة وكذا فك شده خشبيه بالدور الرابع علوى منطقة النهضة قرية البيضاء والتحفظ على الأخشاب، فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي والتحفظ على خلاطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.