قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عددًا كبيرًا من المواطنين يعاني من عدم توافر القرنيات، مشيرًا إلى أنه لا توجد سوى مستشفى واحد فقط يقوم بزراعة القرنيات، وهو قصر العيني.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين، أن مستشفى قصر العيني تعمل بطاقة تشغيلية ضعيفة وتعتمد في الأساس على قرنيات المصابين في الحوادث، مؤكدًا أن الاحتياج أكبر بكثير من الكميات المتوفرة.

ولفت إلى وجود حوالي 20 ألف حالة تحتاج إلى زراعة قرنية على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن هناك أزمة كبيرة في توافر القرنيات بمصر، إذ تعتمد الدولة فقط على القرنيات المستوردة والتي أصبحت أسعارها في تزايد مع ارتفاع أسعار الدولار.

وذكر أنه كان من الضروري للغاية طرح هذا الموضوع في مجلس الشيوخ لبحثه، لإيجاد حلول حقيقة لهذا الموضوع، سواء كان بكسر احتقار الشركات أو المستشفيات والمراكز الخاصة باستيراد القرنيات، أو فض الجدل القانوني في هذا الشأن، مضيفًا أن توصية إلزامية وزارة الصحة باستيراد القرنيات من الخارج، جاءت للرد على إشكالية احتكار المستشفيات الخاصة بهذا الأمر.