تموين بورسعيد: توريد 13804 أطنان قمح حتى الآن

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، إن إجمالى الكميات الموردة من القمح بلغت 13804 أطنان تم توريدها للصوامع والمطاحن، موضحا أن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم حصاد المحصول حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة من مديرى الإدارات التموينية بالمحافظة ومديرى التعاون الزراعى بالإدارات الزراعية ومديرى الإدارات الزراعية بالمحافظة وعضو مباحث التموين، حيث تختص بحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل، ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد أولا بأول، والوقوف على ما يتم توريده فعليا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حال وجود أى مخالفات.

وتابع أنه يتم صرف مستحقات الموردين أولا بأول، كما تتم المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح الوارد من منطقه سهل الطينة أو جنوب بورسعيد، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى محافظة بورسعيد، ومتابعة حركة تداولها.