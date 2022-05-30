متحدث الحكومة: بدء التنفيذ الفوري لمشروعات مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العالم الآن في وضع دولي، فلا تستطيع دولة بمفردها أن تواجه الأزمة الحالية، لذا جاء السعي للتعاون والعمل الجماعي بين مصر والإمارات والأردن كحاجة ماسة في هذا التوقيت.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الفعل في مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن، سابق وأكثر قوة من الكلام، معقبًا: «ناقشنا ودرسنا ثم أعلنا اليوم، لذا فإن التنفيذ سيبدأ على الفور، لأن المشروعات تم تحديدها بالفعل».

وأوضح أنه تم تحديد المشروعات التي ستقام في كل دولة، فعلى سبيل المثال سوف يقام في مصر صناعات دوائية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، في حين تقام صناعات أخرى تستفيد وتوظف الميزات النسبية لدى الأردن، مؤكدًا أن التنفيذ في هذه المشروعات فوري، لأن قادة الدول الثلاث يتابعون هذه المبادرة بأنفسهم، باعتبارها نشأت في الأصل كنتاج للقاء الثلاثي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأردني الملك عبدالله الثاني، والإماراتي محمد بن زايد، والذي عقد في القاهرة خلال شهر رمضان الماضي، واتفق الثلاثة على ضرورة العمل الجماعي في هذه المرحلة لمواجهة الظرف العالمي.

وتابع: «التنفيذ قادم بشكل فوري، وهناك لجنة متابعة من وزارات الصناعة والتجارة في الدول الثلاث، ولجنة تنسيقية عليا ستتابع التنفيذ تحت إشراف رؤساء الوزراء في الدول».

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في اجتماع التعاون الثلاثي الأردني – الإماراتي – المصري للتَّكامل الصناعي في أبو ظبي، إلى جانب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

ووقعت مصر والإمارات والأردن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرّئاسة في دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.