قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي يكلف 3.5 مليار دولار، فيما يكلف الخطان الثاني والثالث "مجتمعان" 7.5 مليار دولار، بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 11 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هيئة تنمية الصادرات الألمانية بدعم من الحكومة وهيئة تنمية الصادرات قدمتا قرضًا حسنًا بـ0.6% فائدة ومدة سماح خمس سنوات.

وأشار إلى أن فترة الأقساط تستمر على مدار 15 سنة تبدأ بعد الخمس سنوات (فترة السماح).

ولفت إلى الشركة التي ستدير المشروع (سكك حديد ألمانيا) أكدت أنها ملتزمة بأنه خلال 20 سنة يكون تم استرجاع ثمن المشروع.

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.