واشنطن توقع اتفاقا مع تونس لاستعادة رفات جنودها القتلى في الحرب العالمية الثانية

أعلنت الولايات المتحدة عبر سفارتها في تونس عن توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات التونسية اليوم الاثنين، لاستعادة رفات جنودها الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية في جبهة تونس.

ويرقد في المقبرة الأمريكية بضاحية قرطاج التي شهدت مراسم توقيع المذكرة، 2841 جنديا أمريكيا قتلوا في المعارك بين قوات الحلفاء وقوات المحور في الحملة العسكرية بتونس بين عامي 1942 و1943.

ووقع المذكرة القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بتونس ناتاشا فرانشيسكي ومدير وكالة أسرى الحرب والمفقودين بوزارة الدفاع الأمريكية برايان بيرلفي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

ووفق ما ذكرت السفارة الأمريكية، سيمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق لتحديد رفات العديد من الجنود الأمريكيين المدفونين في المقبرة كجنود مجهولين بهدف إعادتهم إلى الولايات المتحدة للتعرف عليهم، ولم شملهم مع عائلاتهم.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال بيوم الذكرى حيث وقع تكريم الجنود القتلى والجنود المفقودين خلال الحرب والبالغ عددهم 3724 جنديا أمريكيا حفرت أسماؤهم عند جدار المفقودين في المقبرة.