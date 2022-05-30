الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز العلاقات ولاسيما في المجالين العسكري والدفاعي

استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات اليوم الاثنين ، خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية للدولة.



وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال اللقاء مع أكار على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تعود إلي عقود من الزمن ولا سيما منذ بدايات التعاون المشترك عام 1984،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لا سيما في المجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة لأمن واستقرار المنطقة.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطوير التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين الصديقين.



واختتم اللقاء بتنظيم زيارة ميدانية لمعالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق لعدد من الشركات الاماراتية الواعدة بهذا القطاع الحيوي للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات التي وصلت إليها الصناعات والمنتجات العسكرية الإماراتية.



وتحسنت العلاقات بين تركيا والإمارات بعد سنوات من التنافس الإقليمي بين الدولتين.



وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبوظبي في شهر شباط/فبراير الماضي،وتم خلالها التوقيع على اتفاقيات في مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.