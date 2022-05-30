الرئيس الصيني: علاقتنا مع دول جزر المحيط الهادئ تحقق تقدما منتظما ونتائج مثمرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الإثنين، إن الصين ودول المحيط الهادئ تتمتعان بصداقة عريقة عبر الجبال والمحيطات.

وأضاف الرئيس الصيني، في كلمته خلال ثاني اجتماع لوزراء خارجية الصين ودول جزر الهادئ، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه "خلال السنوات الأخيرة حققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ التي تتميز بالاحترام والتنمية المشتركة تقدما منتظما ونتائج مثمرة من شأنها وضعت مثالا جيدا للتعاون بين بلدان الجنوب".

وتابع الرئيس الصيني: "تظل بلادنا ملتزمة بالمساواة بين جميع الدول بغض النظر عن حجمها وتظل تسترشد بمبدأ السعي لتحقيق الصالح العام والمصالح المشتركة ومبدأ الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة وحسن النية في تطوير العلاقات الودية مع دول جزر المحيط الهادئ".

وفيما يتعلق بتطور المشهد الدولي، أوضح شي أن "الصين ستظل دائما صديقا جيدا يشترك في نفس المثل الأعلى ويتبع نفس المسار بالإضافة إلى تقدمنا جنبا إلى جنب مع دول جزر المحيط الهادئ".

وشدد الرئيس الصيني على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التنمية المشتركة لمختلف البلدان هو طموح مشترك لشعوب المنطقة فضلا عن مسؤولية مشتركة لدول المنطقة.

وجدد الرئيس الصيني تأكيده استعداده للعمل مع دول جزر المحيط الهادئ لتعزيز الثقة في مواجهة التحديات معا وبناء توافق في الآراء بشأن السعي المشترك للتنمية وحشد الدعم لتشكيل المستقبل.