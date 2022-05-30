حمادة هلال: انتظروني في فيلم كوميدي من تأليف كريم فهمي

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل المداح الجزء الثالث، متمنيا أن يتم عمل أكثر من 10 أجزاء من المسلسل؛ لتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

وقال حمادة هلال، لـ"الشروق": أقوم هذه الأيام بتحضير فيلم كوميدي من تأليف صديقي الفنان كريم فهمي، ونحن الآن في مرحلة الكتابة، ولكني متوقع نجاح هذه التجربة بشكل كبير، وهذا سبب تأجيل تحضيري للجزء الثاني من فيلم حلم العمر.

وأضاف: كريم فهمي متوقف عن الكتابة للفنانين منذ فترة طويلة، وطلبت منه أن يقوم بكتابة فيلم كوميدي لايت أقوم ببطولته وهو ووافق على الفور، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل "المداح ٢" الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان ٢٠٢٢، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة كل من الفنان خالد سرحان، كمال أبو راية، أحمد عبد العزيز، وهبة مجدي.