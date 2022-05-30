أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، اليوم الإثنين، عن 13 قرية ومنطقة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس والبرلس، من الساعة التاسعة للساعة الثالثة عصراً.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عثمان غرب كفر الشيخ وتتأثر بعملية الفصل كفر دفرية وعثمان وتوابعهما، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر مجر جنوب دسوق، ويتأثر بالفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار عن مغذي القصابي بسيدي سالم، ويتأثر بعملية الفصل قرية القصابي وتوابعها، وفصل التيار عن السبايعة بالبرلس ، بلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرى السبايعة والشرفاء والوهابية.

كما سيتم فصل التيار عن مغذي الشاعر بمطوبس، وتتأثر بالفصل الشاعر وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العرب بمطوبس، وسيتم فصل التيار عن قرى العرب وفصل التيار الكهربائي عن مغذي خليج بحري، وتتأثر بالفصل قرى الخليج، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القنطرة، ومنطقة القنطرة ومجلس المدينة وأرض حمودة.



