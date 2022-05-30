باريس تتهم روسيا بقتل صحفي فرنسي في قصف لموسكو على أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الإثنين، إن الصحفي الفرنسي فريدريك لوكلير إيمهوف «قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية» في شرق أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».



وكتبت كولونا على تويتر: «أشعر بحزن عميق وصدمة لموت مواطننا فريدريك لوكلير إيمهوف، الذي قتل بقصف روسي استهدف عملية إنسانية أثناء قيامه بواجبه الإعلامي»، قائلة إنها «جريمة مزدوجة تستهدف قافلة إنسانية وصحافي».



من جانبه قال مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر إن قصفاً روسياً أصاب سيارة كانت ستستخدم لإجلاء المدنيين من منطقة الحرب بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك مما أسفر عن مقتل الصحافي الفرنسي.



ولم تعلق السلطات الروسية التي نفت مراراً استهداف المدنيين في أوكرانيا.