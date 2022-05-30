خمس فرق إطفاء تتعامل مع حريق سوق الخيام الكائن بمنطقة الري - التفاصيل لاحقا pic.twitter.com/98oLzl0So5 — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) May 30, 2022

وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان قوة الإطفاء، أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع، وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.وأفادت مصادر بقوة الإطفاء بأنّ سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة شكلت صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير.ولفتت إلى طبيعة المنطقة المكشوفة تساهم في انتشار النيران بسبب سرعة الرياح.