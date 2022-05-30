قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنّ خمس فرق من قوة الإطفاء العام تعاملت مع حريق هائل اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري، للسيطرة عليه منعًا لامتداده.
وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان قوة الإطفاء، أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بـ4 آلاف متر مربع، وأن الحريق طال خياما ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.
وأفادت مصادر بقوة الإطفاء بأنّ سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة شكلت صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير.
ولفتت إلى طبيعة المنطقة المكشوفة تساهم في انتشار النيران بسبب سرعة الرياح.