 اكتشاف عشرات الحالات من الإصابة بجدري القرود في انجلترا - بوابة الشروق
الإثنين 30 مايو 2022 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

اكتشاف عشرات الحالات من الإصابة بجدري القرود في انجلترا


نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:59 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:59 م
ذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم اكتشاف 71 حالة أخرى للإصابة بجدري القرود في انجلترا.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن الحالات الأخيرة ، اعتبارا من 29 مايو الحالي ، تجعل العدد الاجمالي المؤكد في انجلترا منذ السابع من نفس الشهر يصل إلى 172 حالة.

وهناك أربع حالات مؤكدة في اسكتلندا واثنتان في أيرلندا الشمالية وواحدة في ويلز وبالتالي يصل العدد الاجمالي للإصابات في المملكة المتحدة إلى 179 حالة.

وتأتي الأرقام بعد أن أصدرت وكالة الأمن الصحي وكذلك السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز توجيها مشتركا لمنع انتشار المرض.

ويتضمن التوجيه نصح الأشخاص المشتبه أو المؤكد إصابتهم بجدري القرود الذين يحتاجون إلى السفر سعيا للرعاية الصحية، بضرورة التأكد من تغطية أي بثور يقطعة قماش وارتداء كمامات وتجنب النقل العام كلما أمكن.

كما يجب عليهم الامتناع عن ممارسة الجنس بدءا من أول علامات على الأعراض وعبر المراحل الأولى والتأكد من ارتداء أوقية ذكرية لمدة ثمانية أسابيع بعد الإٌصابة.

يذكر أن الفيروس ينتشر عادة في غرب ووسط أفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك