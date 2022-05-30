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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: لم نغلق أي مؤسسة قومية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 1:57 ص

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لم يتم إغلاق أي من مؤسسات الصحف القومية لكن ما تم هو تحويل الوسيلة.

وأضاف خلال مقابلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنّ الصحف المسائية كانت تُطبع بعد الطابعة الثالثة من الجرائد الرئيسية كونها كانت تغطي أخبارًا في حينها، وذلك قبل عصر الإنترنت.

وأوضح أن طباعة الصحف المسائية كان يتضمن تكرارًا كما أنّ مستوى التوزيع كان ضيئلًا للغاية.

وأشار إلى أنّ تواصل مع رئيس تحرير الصحف المسائية، وسأل عن معدلات زيارات بعد قرار عدم إصدار الصحف المسائية، فلامس تغيرًا يعكس الاتجاه في الطريق الصحيح.

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