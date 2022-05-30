رومينيجه يتأسف لرحيل ألابا وكروس إلى ريال مدريد

أبدى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، أسفه إزاء رحيل لاعبين مثل النمساوي دافيد ألابا وتوني كروس إلى ريال مدريد، وذلك بعدما فاز الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14، السبت الماضي.

وأقر رومينيجه، وهو حاليا عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه يأسف لرحيل ألابا عن بايرن ميونخ دون أي تكلفة، بعد انتهاء عقده في عام 2021.

واتهمت الجماهير البافارية إدارة النادي الألماني، نهاية الأسبوع الماضي، بالسماح للاعبين مثل ألابا وكروس بالرحيل، وهي قرارات أثارت الجدل.

وقال رومينيجه "يؤسفني رحيل دافيد.. لقد كان قائد الدفاع، وقدم عاما رائعا تحت إمرة هانز فليك، خصوصا مع الفوز بدوري أبطال أوروبا في لشبونة.. نشعر بغيابه في بايرن، وهذا شيء يؤسفني".

وإلى جانب خسارة ألابا، أشار رومينيجه أيضا إلى لاعب الوسط توني كروس، الذي رحل عن النادي البافاري في 2014 مقابل 25 مليون يورو، لينتقل إلى ريال مدريد.

وأوضح رومينيجه أن صفقة بيع كروس، كانت بسبب عدم تمكن النادي من تلبية مطالب وكيله للاستمرار مع الفريق البافاري، لكنه اعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النهاية كان إيجابيا.

وقال: "وكيل أعماله كان له متطلبات كبيرة، ولم نتمكن من تنفيذها.. حصلنا على المال مقابل رحيله، لكنني لا أعتقد أننا فعلنا كل شيء بشكل سيء".