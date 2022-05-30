مطالب في مجلس الشيوخ بدعم السياحة والصناعة وحوافز للاستثمار

طالب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بتوضيح عنصرين مهمين من عناصر التنمية الاقتصادية، أثناء وضع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، في ظل الظروف الحالية.

ودعا -خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022-2023 في مجلس الشيوخ اليوم- إلى "معرفة إجمالي مساهمة النشاط الصناعي في الدخل القومي، ومدى قدرته على استعياب العمالة وتوفير العملة العصبة، ودور الاستثمار المباشر وقدرته على زيادة الصادرات مما يقلل عجز الميزان التجاري".

كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، مع إمكانية تحويل الأزمات لفرص لدعم السياحة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري.

من جهته، وافق زعيم الأغلبية، حسام الخولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ، وقال: "لا شك مع حدوث أي مشكلة في العالم، رؤوس أموال تتحول من جزء لآخر، ياريت نصل إلى أن عندما تحدث مشكلة في العالم تتحول الاستثمارات لنا"، وأشاد بخطة الوزيرة في استكمال المشروعات القائمة قبل البدء في مشروعات جديدة، وتابع: "السياحة لو الظروف تحسنت بكرة الصبح، ممكن تجيب لنا عملة صعبة".

من جانبه، قال ممثل حزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حازم عمر، إن الحزب يوافق على الخطة من حيث المبدأ، ولكن في الوقت نفسه أعلن بعض الملحوظات، وأوضح: "الخطة كلها بالجنيه المصري، لابد أن يتوازى معها سياسات نقدية تحافظ على سعر الصرف والقوة الشرائية للعملة المحلية، لن ننبسط برفع الناتج المحلي ونفقد القدرة الشرائية، قد يبتلع ذلك كل مكتسبات هذه الخطة".

وقال "الدرس المستفاد في أبريل الماضي، أننا توسعنا في الاستثمار في أدوات الدين، مطلوب في الاستثمار الذي قالت عنه الوزيرة الاستثمار الذي يركز على الإنتاج الصاعي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات".

واقترح أن تشمل الخطة تعديلات للقانون 72 لسنة 2017 لمواكبة التغيرات للتخفيف من الإجراءات الإدارية والقيود الإدارية، وعلى رأسها سحب الأرض وما عليها من منشآت، واعتبره عنصر طارد للاستثمار الأجبني. وقال إن المحفزات الضريبية لا تتواكب مع التنافسية في جذب الأموال.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الطاقة لمجلس الشيوخ، عبدالخالق عياد: "لم أجد خطة للطاقة في خطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية لعام 2022-2023". وقدم للمجلس خطة لعرضها في هذا الشأن.